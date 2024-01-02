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Haberler Galeri Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili
Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 13:20

Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

Demir eksikliği, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiren önemli bir sorundur. Neredeyse herkes, yaşamının bir döneminde demir eksikliği yaşar. Uzmanlar, demir eksikliğinin giderilmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre, düzenli tüketildiğinde demir ihtiyacını karşılayan bu besinler demir eksikliği sorununu tamamen bitiriyor. Peki, hangi besinler demir eksikliğine iyi geliyor? İşte ayrıntılar...

Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kabak çekirdeği, demir içeriği oldukça yüksek olması nedeniyle sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Demir eksikliğini gidermek için, günde bir avuç tuzsuz kabak çekirdeği tüketmek gerekiyor.

Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

CEVİZ – BADEM – FINDIK:

Ara öğün olarak tüketilen ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler kısa sürede demir kaynaklarını dolduruyor.

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Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

KURU MEYVELER:

Kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı gibi kuru meyveler demir depolarını dolduruyor.

Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

KOYU YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, tere, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bol miktarda demir içeriyor.

Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

BAKLAGİLLER:

Mercimek, nohut, fasulye ve bezelye gibi besinler yüksek miktarda demir içeriyor. Uzmanlar, demir eksikliğine karşı sık sık baklagil tüketilmesini öneriyor.

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