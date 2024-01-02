Vücudun demir eksikliğini 1 günde gideriyor! Bu besin en güçlü takviyeden onlarca kat daha etkili

KABAK ÇEKİRDEĞİ:

Kabak çekirdeği, demir içeriği oldukça yüksek olması nedeniyle sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Demir eksikliğini gidermek için, günde bir avuç tuzsuz kabak çekirdeği tüketmek gerekiyor.