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  • Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

kas oranını arttıran süper besin...

Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını arttırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:12
Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını arttırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

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Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

Vücudunuzdaki kas oranını arttıran süper besin...

YULAF:

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

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