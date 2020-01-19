Vücuttaki iltihabı kurutan süper besin...

İltihap, vücudun iyileşmesini ve kendisini zarardan korumasını sağlayan doğal bir süreçtir. Ancak kronikleşirse zamanla doku ve organları olumsuz etkiler. Bu nedenle pek çok önemli hastalığın oluşmasına zemin hazırlayabilir.Hastalıklara sebep olan ve kişinin yaşamını zorlaştıran vücuttaki iltihapların henüz oluşmadan önce önlenmesi gerekiyor. Önlenmeyen vücuttaki iltihaplar, oluştuysa ve ilerlediyse tedavi edilmesi gerekiyor. Peki vücuttaki iltihabın belirtileri nelerdir? Vücutta iltihap oluştuysa ne yapmak gerekir? İşte vücuttaki tüm iltihabı kurutan besinler…