Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Birçok hastalığa şifa olan ve vücuttaki zehri atarak iyileşmeyi kolaylaştıran tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle besin zehirlenmelerine karşı birebir fayda sağlayan tahin, vücutta toksin bırakmıyor. Kansere karşı da koruyuculuğu olan tahin aynı zamanda protein yönünden zengin olduğu için bağışıklığı güçlendiriyor. İşte tahinin mucizevi etkileri...