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Haberler Galeri Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:40

Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Birçok hastalığa şifa olan ve vücuttaki zehri atarak iyileşmeyi kolaylaştıran tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle besin zehirlenmelerine karşı birebir fayda sağlayan , vücutta toksin bırakmıyor. Kansere karşı da koruyuculuğu olan tahin aynı zamanda protein yönünden zengin olduğu için bağışıklığı güçlendiriyor. İşte tahinin mucizevi etkileri...

Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

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Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Vücuttaki tüm zehri söküp atıyor! İşte etkisiyle şaşırtan süper besin...

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

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