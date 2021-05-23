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Haberler Galeri Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:55

Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Vücuttaki zehri atmasıyla bilinen tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Tahin, içerdiği besin değerleri sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor ve mideyi koruyucu etki gösteriyor. Protein yönünden de zengin olan tahin sağlıklı bir yaşam için sofranın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İşte tahinin diğer süper faydaları...

Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

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Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Vücuttaki tüm zehri atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

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