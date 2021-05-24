Vücuttaki tüm zehri hemen atıyor! İşte vücudu arındıran süper besin!

Vücuttaki zehri atmasıyla bilinen tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Tahin, içerdiği besin değerleri sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor ve mideyi koruyucu etki gösteriyor. Protein yönünden de zengin olan tahin sağlıklı bir yaşam için sofranın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İşte tahinin diğer süper faydaları...