Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:01
Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…
Tüketilen besinler sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çok önemli bir rol oynar. Sağlık için yararlı olan besinleri bir araya getirip faydalarının katlanmasını sağlayabilirsiniz. Yararlı besinlerden birisi olan yoğurda ekleyeceğiniz bu tohumla adeta şifalanacaksınız. Uyumadan önce yiyeceğiniz bu karışımla hem yağları alev gibi yakıp hem de bağırsaklarınızı arı gibi çalıştırabilirsiniz! İşte o karışım ve ayrıntıları…