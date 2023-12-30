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Haberler Galeri Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…
Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:01

Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Tüketilen besinler sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çok önemli bir rol oynar. Sağlık için yararlı olan besinleri bir araya getirip faydalarının katlanmasını sağlayabilirsiniz. Yararlı besinlerden birisi olan yoğurda ekleyeceğiniz bu tohumla adeta şifalanacaksınız. Uyumadan önce yiyeceğiniz bu karışımla hem yağları alev gibi yakıp hem de bağırsaklarınızı arı gibi çalıştırabilirsiniz! İşte o karışım ve ayrıntıları…

Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Yoğurt sağlık için tüketimi önemli olan besinlerden birisi olarak yer alır. İçeriğinde yüksek oranda protein, A, B, E vitaminleri, kalsiyum, çinko, fosfor ve potasyum bulunur.

Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Yoğurt yedikten sonra tokluk oluşturarak aşırı miktar yemek yemeyi engeller. Böylece kilo vermek isteyen kişilerin kilo verme sürecine destek olur.

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Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Kalsiyum içeriği sayesinde, hızlı bir biçimde yağ yakımı gerçekleşmesini sağlar.

Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Çörek otunda; iyi miktarda yağ, A, B1, B2, B6, C vitaminleri, bakır, magnezyum, manganez, kalsiyum, çinko, demir ve fosfor bulunur.

Yağları alev gibi yakıp bağırsakları arı gibi çalıştırıyor! Yoğurda bu besinden bir kaşık ilave edin…

Yoğurt ve çörek otunu karıştırarak faydalarından katbekat yararlanabilirsiniz. Karışımın hazırlanışı şöyle;

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