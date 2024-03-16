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Haberler Galeri Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…
Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:01

Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

Yaş ilerlemesi ile birlikte vücutta çeşitli değişiklikler meydana gelir ve bunlardan biri de kolajen üretiminde azalma olabilir. Kolajen, vücudumuzun temel yapı taşlarından biridir ve cildin sıkılığını, esnekliğini ve genel olarak genç görünmesini sağlar. Ancak yaş ilerledikçe, vücut kolajen üretiminde azalma gösterir. Bu durum ciltte sarkma, kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi belirtilere yol açabilir. Ancak belirli besinleri tüketmek bu durumu tersine çevirebilir.

Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

Beslenme uzmanı Kyle Crowley, kolajeni diyetinize nasıl dahil edebileceğinizi paylaştı.

Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

ÖNCELİKLE KOLAJEN NEDİR?

Kolajen, hücrelerinizin ve dokularınızın yapısını veya çerçevesini oluşturan bir protein türüdür.

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Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

Kemikleri, cildi, kasları ve vücudun diğer bölgelerini desteklemek" gibi birçok faydası vardır.

Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

Beslenme uzmanı şunları söyledi: "Protein cilt sağlığını iyileştirmek isteyenler için popüler hale geldi çünkü yaşlandıkça vücut daha az kolajen üretiyor ve bu da kırışıklıkların oluşmasına neden olabiliyor."

Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…

"Çalışmalar, kolajen bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin azlığının neden olduğu kırışıklıkları azaltarak cildin yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini gösterdi."

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