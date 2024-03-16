Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
17:01
Yaşlanmayı adeta tersine çeviriyor! Kolajen deposu o besin…
Yaş ilerlemesi ile birlikte vücutta çeşitli değişiklikler meydana gelir ve bunlardan biri de kolajen üretiminde azalma olabilir. Kolajen, vücudumuzun temel yapı taşlarından biridir ve cildin sıkılığını, esnekliğini ve genel olarak genç görünmesini sağlar. Ancak yaş ilerledikçe, vücut kolajen üretiminde azalma gösterir. Bu durum ciltte sarkma, kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı gibi belirtilere yol açabilir. Ancak belirli besinleri tüketmek bu durumu tersine çevirebilir.