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Giriş Tarihi: 06.08.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 22:00
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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, "Biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim" diyerek, genç kalmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı...

Egzersiz, stres kontrolü, uyku, manevi mutluluk gibi başlıkların yaşlanmayı yavaşlatma konusunda çok etkili olduğunu vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, "Beslenme bu konuda çok büyük önem taşımaktadır. Kremler, losyonlar ve estetik cerrahiler sizi dışarıdan daha genç gösterebilir ancak biyolojik yaşınızı içeriden dışarıya gençleştirmek için doğru beslenme ve rejeneratif tıp desteğinin şart olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

Dr. Aşkın Nasırcılar, i sıraladı. İşte yaşlanmayı yavaşlatan besinler…

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

CHAGA MANTARLARI

Chaga mantarları, anti-aging etkilerinin çoğunu yetiştiği huş ağacından sağlar. Çok çeşitli anti-oksidan, anti-tümör ve antiviral maddeler üretir. Ayrıca mikroplara karşı bağışıklığı artıran maddeler de sentezlerler. İçeriklerindeki polifenoller serbest radikallerle savaşarak anti-oksidan etki gösterir. Kapsül, tablet, tentür veya çay, kahve formunda tüketilebilirler.

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

BİTTER ÇİKOLATA

Anti-aging programına girip aynı zamanda çikolata da yiyebilirsiniz. Dengeli bir diyette orta miktarda çikolata güncel 2015-2020 arası diyet rehberlerinde tüketilmesi önerilen ürünler arasında yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken orta düzeyde tüketmek çünkü çikolata kalori olarak yoğundur ve miktarı aşırı kalori alımıyla sonuçlanabilir. Özellikle %70-90 kakao içeren, az miktarda bitter çikolata tüketilebilir.

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

YABAN MERSİNİ

Uzun zamandır yaban mersininin antioksidan etkileri biliniyor. Lezzetli ve aynı zamanda besleyici bir yemiş. Yaşlanmayı yavaşlatıyor, ömrü uzattığı düşünülüyor. Beynin bilişsel ve hafıza ile ilişkili alanlarını oksidatif hasara karşı koruması nedeniyle beyin meyvesi de diyebiliriz. Aynı zamanda yaşla ilişkili hücre hasarını yavaşlatıyor.

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

İNCİR

İncir, flavonoid ve polifenollerce zengindir. Bu özelliği nedeniyle güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Oksidatif stresin olumsuz etkileriyle savaşır. Karaciğer ve beyni destekler. Bağırsak sağlığını desteklemesi önemli bir özelliğidir.

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Yaşlanmayı yavaşlatan besinler!

AVOKADO

Avokado meyvesi, içerdiği yoğun bileşenler nedeniyle anti-aging etkili süper besinlerin başında gelir. Fitokimyasal bileşiminin kanser ile savaşan doğal maddeler içerdiği düşünülmektedir. Sağlık ve gençlik etkileri oluşturan, damarları koruyan tekli doymamış yağ asitlerince ve antioksidanlarca zengindir.

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