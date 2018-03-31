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ın habercisi her derdin çaresi!.

ın habercisi , bağışıklığı güçlendiriyor. Tansiyonu düşürüyor ve daha birçok hastalığa oluyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 15:48
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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte , pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.

'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor.

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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.

Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor....

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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.
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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.
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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.

Romatizma hastalığına iyi gelir..

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ın habercisi her derdin çaresi!.
Yazın habercisi her derdin çaresi!.

Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir..

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