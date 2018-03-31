Yazın habercisi her derdin çaresi!.

Yazın habercisi çilek, bağışıklığı güçlendiriyor. Tansiyonu düşürüyor ve daha birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çilek, pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. 'Sevmem' diyenin neredeyse olmadığı çilek A, C, B6 ve B12 vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum içeriyor. Çileğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor.... Romatizma hastalığına iyi gelir.. Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir..