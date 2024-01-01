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Haberler Galeri Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 09:28

Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Bağırsak problemleri, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen bir konudur. Bağırsak hareketlerinin yetersiz veya zorlu olması, birçok kişinin karşılaştığı kabızlık sorununa yol açabilir. Kabızlık, bazı insanlarda kronik hale gelebilen bir durumdur. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişebilir, ancak haftada üç kezden az tuvalete çıkmak ve çıkarken zorlanmak, kabızlık belirtileri arasında yer alır. Bu durumu yaşayan bireyler, ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük yaşantılarında aksaklıklar yaşayabilirler. Sunduğumuz besin önerisi sayesinde ise kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Herkesin hayatta en az bir defa yaşadığı bu sağlık sorununu bitirmek için ise önereceğimiz besinden günde 4 tane yemeniz yeterli olacak.

Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

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Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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