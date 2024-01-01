Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
09:28
Yediğiniz anda etki ederek kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...
Bağırsak problemleri, günlük hayatı olumsuz etkileyebilen bir konudur. Bağırsak hareketlerinin yetersiz veya zorlu olması, birçok kişinin karşılaştığı kabızlık sorununa yol açabilir. Kabızlık, bazı insanlarda kronik hale gelebilen bir durumdur. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişebilir, ancak haftada üç kezden az tuvalete çıkmak ve çıkarken zorlanmak, kabızlık belirtileri arasında yer alır. Bu durumu yaşayan bireyler, ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük yaşantılarında aksaklıklar yaşayabilirler. Sunduğumuz besin önerisi sayesinde ise kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.