Yoğurdunuza biraz kimyon ekleyin o hastalıktan korunun!

Kimyon, özel aromatik tadı ve kendine has kokusuyla sofralarımızda sıkça konuk ettiğimiz en eski baharatlardan biri. Ortaçağ'dan beridir kullanılan kimyon o dönem Avrupa'da sevgi ve sadakatin sembolü olarak kabul edilmiş. Kimyonun vatanı Akdeniz bölgesi ve Asya'nın batısı olsa da, asırlardır Eski Yunan, Roma ve Ortadoğu mutfağında çorbalarda, et, tavuk ve balık yemeklerinde de kullanılıyor. Avrupa'da ayrıca ekmek, peynir, şeker, bisküvi ve hamur işlerinde de kimyona rastlanıyor. Türkiye'de ise kimyon Orta Anadolu'da kuru tarım alanlarında, özellikle Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Konya'da yetiştirilip yemeklere lezzet verici olarak katılıyor.