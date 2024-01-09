Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:36
Yoğurtla karıştırıp yediğinizde kan şekerini sabitliyor! Diyabet düşmanı…
Diyabet, vücudun insülin hormonunu etkili bir şekilde üretememesi veya kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir metabolik bozukluktur. Bu durum, kan şekerinin normalden yüksek seviyelerde seyretmesine neden olur. İnsülin, pankreas tarafından üretilen bir hormondur ve glukozun hücrelere girişini sağlayarak enerji üretimini düzenler. Diyabetin temelinde, insülinin yetersiz üretimi (Tip 1 diyabet) veya hücrelerin insüline duyarsızlığı (Tip 2 diyabet) yer alabilir. Diyabet, uzun vadede ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle kontrol altında tutulması oldukça önemlidir.