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doktoru bile şaşırdı!

Giriş Tarihi: 17.02.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 14:36
Yöntemine doktoru bile şaşırdı!
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Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

Melbourne'de yaşayan Lucy Lismore, kilolu iken kendisine olan saygısını kaybetti ve bu durum psikolojisini bozuyordu. Her zaman böyle kalacağını düşünüp çıkmaza girmişti.

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Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

Beslenmesine her gün dikkat edip, neredeyse her gün diyet menüleri tüketmesine rağmen hiçbir değişim yaşamıyordu. Sebzeli ev yemekleri ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye başladı. Buna ilaveten evde sıkı bir egzersiz programına başladı.

Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

Beslenme ve egzersiz hakkında araştırma yapmaya başladı ve o günden itibaren yaşam tarzını değiştirdi. Kahvaltıda muffin veya kruvasan, büyük, şekerli bir kahve ile beslendi.

Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

Vücut ağırlığıyla yapılan fitness çalışma sistemi ile hızla vermeye başladı.

Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

Son halini görenler inanamıyor!

Yöntemine doktoru bile şaşırdı!

İşte diğer verme öyküleri ve öncesi sonrası görüntüleri...

Öncesi...

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