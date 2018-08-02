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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Giriş Tarihi: 02.08.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 23:20
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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika fırında pişirmek gerekiyor. Uzmanlar, yumurta kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Bu haberi okuduktan sonra bir daha nın kabuğunu çöpe atmayacaksınız. Business Insider'da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton yumurta kabuğunu çöpe atıyor.

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Peki, kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Uzmanlar, kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor.

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Yalnızca bir tane nın kabuğunda iki gram kalsiyum bulunuyor. Ancak yumurta larını kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor.

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika fırında pişirmek gerekiyor.

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kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?
Yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?

Fırından aldığınız ları ince toz haline gelene kadar mutfak robotunda öğütün.

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