Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Eğer kod 0 ile başlıyorsa organik demektir. Diğer bir deyişle tavuğun yetiştiriciliği ve kullandığı yem organiktir, hiçbir kimyasal barındırmadığından en sağlıklı yumurta da budur. Diğer yumurtalara göre pahalı olmasının sebebi de aslında tam olarak bu.