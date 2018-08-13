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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 09:40
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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

2017 sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla artık yumurta üreticileri, "yetiştirme metodu kodu"nu yumurtalara basmak zorunda.

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Aksi takdirde kod olmayan yumurtalar satılmayacak

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Peki nedir bu yetiştirme metodu kodu? Biz tüketici olarak bu anlamsız gibi görünen sayılardan ve harflerden ne anlamalı ve yumurtaları neye göre seçmeliyiz?

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Bu yeni uygulamaya göre yumurtaların üzerinde dört farklı üretim kodu bulunuyor. Bu kodlar alındığı tavuğun cinsi ve kalitesini anlatıyor aslında.

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Yumurta üzerindeki bu kodlar sayılar ve harflerden oluşuyor. Ama bizi ilgilendiren kısım sadece kodun ilk sayısı. Bu sayılar da 0, 1, 2 ve 3 şeklinde değişiyor.

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

İşte bu kodların anlamları...

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üzerinde yazan kodlara dikkat! ...
Yumurtanın üzerinde yazan kodlara dikkat! Meğer...

Eğer kod 0 ile başlıyorsa organik demektir. Diğer bir deyişle tavuğun yetiştiriciliği ve kullandığı yem organiktir, hiçbir kimyasal barındırmadığından en sağlıklı yumurta da budur. Diğer yumurtalara göre pahalı olmasının sebebi de aslında tam olarak bu.

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