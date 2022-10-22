Giriş Tarihi: 22.10.2022 12:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
12:29
Yüzlercesi denetlendi, 302'si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar
Sağlık Bakanlığına bağlı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının üçüncü üç aylık dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) kozmetik ürünleri gözetim ve denetleme raporlarını yayınladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. İşte o markalar...