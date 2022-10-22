Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yüzlercesi denetlendi, 302'si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar
Giriş Tarihi: 22.10.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 12:29

Yüzlercesi denetlendi, 302'si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

Sağlık Bakanlığına bağlı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının üçüncü üç aylık dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül) kozmetik ürünleri gözetim ve denetleme raporlarını yayınladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi. İşte o markalar...

Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi.

Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

TİTCK tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

AA muhabirinin denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'de denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi.

Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı. Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

SON DAKİKA