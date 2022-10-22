Yüzlercesi denetlendi, 302’si uygunsuz çıktı: Bakanlık listeyi yayınladı! İşte o markalar

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.