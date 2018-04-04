Yüzündeki tümöre rağmen...

21 yaşındaki makyaj aşığı Marimar Quirora ve ilham verici hikayesi! 21 yaşındaki güzellik vloggeru Marimar Quirora kistik higroma ile doğmuş Bu onu makyaj yapmaktan ve deneyimlerini merak edenlerle paylaşmaktan alıkoymuyor. Kistik higroma, lenf sistemine ait bir anomali ve genellikle boyun bölgesinde görülen kistlerin boyutları değişiklik gösterebiliyor. Yüzündeki tümör normal bir şekilde konuşmasını, yemek yemesini ve hatta nefes almasını bile engelliyor. Yaşadığı tüm sorunlara rağmen her hafta milyonlarca takipçisine ilham vermekle ve güzellik sırlarını onlarla paylaşmakla meşgul. Bunların yanı sıra izleyenlerine kendini olduğu gibi kabul etmenin ve tabii ki sevmenin ne olduğunu gösteriyor. Bununla da kalmayıp, zumba dersleri veriyor.