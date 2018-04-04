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Yüzündeki e rağmen...

21 yaşındaki makyaj aşığı Marimar Quirora ve ilham verici hikayesi!

Giriş Tarihi: 04.04.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 11:24
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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

21 yaşındaki güzellik vloggeru Marimar Quirora "kistik higroma" ile doğmuş

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Bu onu makyaj yapmaktan ve deneyimlerini merak edenlerle paylaşmaktan alıkoymuyor.

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Kistik higroma, lenf sistemine ait bir anomali ve genellikle boyun bölgesinde görülen kistlerin boyutları değişiklik gösterebiliyor.

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Yüzündeki normal bir şekilde konuşmasını, yemek yemesini ve hatta nefes almasını bile engelliyor.

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Yaşadığı tüm sorunlara rağmen her hafta milyonlarca takipçisine ilham vermekle ve güzellik sırlarını onlarla paylaşmakla meşgul.

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Bunların yanı sıra izleyenlerine kendini olduğu gibi kabul etmenin ve tabii ki sevmenin ne olduğunu gösteriyor.

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Yüzündeki e rağmen...
Yüzündeki tümöre rağmen...

Bununla da kalmayıp, zumba dersleri veriyor.

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