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Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Tükettiğimiz besinlerin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Peki, nelerdir? Beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte ...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 11:01
Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Günlük alışkanlıklarımız kadar beslenmemiz de beyin hücrelerini etkiliyor. Tükettiğimiz besinlerin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Peki, nelerdir? Beyin sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte ...

Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda krep, börek vb. yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Zararını bilmeden tüketiyoruz! İşte beyin hücrelerini öldüren gıdalar...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

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