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Haberler Galeri Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:28

Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

yaparken en sık karşılaşılan sorun açlık ve tatlı krizleridir. Uzmanların açıklamalarına göre, birçok besin diyet yaparken tokluk hissini artırıyor. Kısa sürede kilo vermek ve verdiğiniz kiloları geri almadan sağlıklı bir hayat sürdürmek istiyorsanız diyet listenizde bu besinlere yer açın. Peki, zayıflamak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte hızla zayıflatan besinler...

Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

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Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

Zayıflamak isteyenler dikkat! Hızla zayıflatan süper besin!

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

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