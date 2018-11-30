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listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 12:01
Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor. Gün içerisinde yediğimiz besinler beyin sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor.

Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

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Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

1. Şeker ve şeker ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

2. Alkol

Alkolün karaciğeri iflas ettirdiği bilinmektedir. Ancak az bilinen diğer etkisi de beyni bitirip tükettiğidir. Sağlıklı düşünme yeteneğini zayıflatır, hafızayı da tüketir. Kısa vadede alkol bırakıldığı takdirde etkileri belli bir düzeyde onarılabilmektedir. Ancak uzun süreli kullanımlarda kalıcı hasarlara da yol açabilir.

Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

3. Fast Food

Yakın zamanda Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açmaktadır.

Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

Fast food ürünlerinin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

Zehir listesi yayınlandı! Bu besinler beyni öldürüyor!

4. KIZARMIŞ YİYECEKLER

Bütün işlenmiş yiyecekler kimyasallar, katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve koruyucular içerir. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar.

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