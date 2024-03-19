Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:35
19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?
Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 19 Mart maç takvimi belli oldu. Trendyol Süper Lig 'ın 30. hafta karşılaşmaları geride kalırken çekişmeli geçen mücadelelerde Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının kazananı sarı kırmızılı takım ve olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının kazananı ise sarı lacivertliler olmuştu. Süper Lig maçları 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, detaylar.