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Haberler Galeri 19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:35

19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 19 Mart maç takvimi belli oldu. Trendyol Süper Lig 'ın 30. hafta karşılaşmaları geride kalırken çekişmeli geçen mücadelelerde Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının kazananı sarı kırmızılı takım ve olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının kazananı ise sarı lacivertliler olmuştu. Süper Lig maçları 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, detaylar.

19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?

19 Mart maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, günün maçları.

19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?

19 MART MAÇ TAKVİMİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

20:45 Hacken (K) - PSG (K)

23:00 Brann (K) - Barcelona (K)

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19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?

Avrupa U19 Şampiyonası - Eleme Elit Tur Grup 6

14:30 Türkiye U19 - Romanya U19

17:30 Hırvatistan U19 - Almanya U19

19 MART MAÇ PROGRAMI: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda ve saat kaçta?
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