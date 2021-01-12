2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

2020-2021 sezonu, birçok dünya yıldızının sözleşmesinin sözleşmesinin sona ereceği bir sezon olacak. Barcelona'da Messi, Manchester City'de Aguero, PSG'de Di Maria ve Real Madrid'de Modric gibi dünya yıldızlarının hangi takımlara gideceği merak ediliyor. Barcelona'nın başkan adayı Joan La Porta, Messi hakkında da flaş yapmış ve "Önceliğim Messi'yi Barcelona'da tutmak" diyerek kulübün Messi'nin geleceği hakkındaki görüşünü de ortaya koymuş oldu.

İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Messi ve diğer yıldızların piyasa değerleri...