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Haberler Galeri 2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! , Aguero, Modric ve o listede...

2020-2021 sezonu sonunda birçok dünya yıldızının sözleşmesi sona erecek. Başta , Aguero, Modric, olmak üzere birçok yıldız futbolcunun sezon sonunda hangi takımlara gideceği veya aynı takımda kalmaya devam mı edeceği merak ediliyor. İşte 2020-2021 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcular ve piyasa değerleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 11:28
2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

2020-2021 sezonu, birçok dünya yıldızının sözleşmesinin sözleşmesinin sona ereceği bir sezon olacak. Barcelona'da Messi, Manchester City'de Aguero, PSG'de Di Maria ve Real Madrid'de Modric gibi dünya yıldızlarının hangi takımlara gideceği merak ediliyor. Barcelona'nın başkan adayı Joan La Porta, Messi hakkında da flaş yapmış ve "Önceliğim Messi'yi Barcelona'da tutmak" diyerek kulübün 'nin geleceği hakkındaki görüşünü de ortaya koymuş oldu.

İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Messi ve diğer yıldızların piyasa değerleri...

2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

Luka Modric (Real Madrid)

Piyasa değeri: 10 milyon Euro

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2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

Javi Martinez - Bayern Munih

Piyasa değeri: 10 milyon euro

2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

Jesse Lingard - Manchester United

Piyasa Değeri: 10 milyon euro

2020-2021 sezonu sonunda birçok yıldız serbest kalacak! Messi, Aguero, Modric ve Hakan Çalhanoğlu o listede...

Lucas Vazquez - Real Madrid

Piyasa değeri: 10 milyon euro

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