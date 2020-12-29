2020 yılı onlara uğurlu geldi! Geçen sene kimse tanımıyordu şimdi değerini ikiye katladı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, futbolu da vurdu. Ligler ertelendi, maçlar seyircisiz oynandı, kulüpler zarar etti ve büyük transfer harcamalarından kaçındı. Ancak bazı yıldızlar tüm olumsuzluklara rağmen gelişimlerini sürdürdü ve bu gelişim bonservis bedellerine de yansıdı. Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland, Bayern Münih'in genç sol beki Alphonso Davies ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes gibi isimler bu seneye damga vuran futbolcular arasında öne çıkarken, değerlerini de katladılar.