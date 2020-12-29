Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2020 yılı onlara uğurlu geldi! Geçen sene kimse tanımıyordu şimdi değerini ikiye katladı...

2020 yılı onlara uğurlu geldi! Geçen sene kimse tanımıyordu şimdi değerini ikiye katladı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, futbolu da vurdu. Ligler ertelendi, maçlar seyircisiz oynandı, kulüpler zarar etti ve büyük transfer harcamalarından kaçındı. Ancak bazı yıldızlar tüm olumsuzluklara rağmen gelişimlerini sürdürdü ve bu gelişim bonservis bedellerine de yansıdı. Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland, Bayern Münih'in genç sol beki Alphonso Davies ve Manchester United'ın yıldız orta sahası Bruno Fernandes gibi isimler bu seneye damga vuran futbolcular arasında öne çıkarken, değerlerini de katladılar.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:38
Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Dünya futboluna son 15 yılda damga vuran Cristiano Ronaldo ve Messi, kariyerlerinin sonuna yaklaşırken, yeni yıldızlar ise yükselişlerine devam ediyor. Geleceğin yıldızları olarak öne çıkan futbolcular, pandemi döneminde dahi değerlerini katlamayı başardılar. İngiltere'de yayın yapan The Sun, 2020 yılında değeri en çok artan futbolcuları listeledi. İşte 2020 yılında bonservis bedeli en fazla yükselen futbolcular

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

LUCAS OCAMPOS
1 OCAK 2020 DEĞERİ: 22.5 MİLYON EURO
MEVCUT DEĞERİ: 45 MİLYON EURO
ARTIŞ ORANI: % 100
ARTIŞ MİKTARI: 22.5 MİLYON EURO

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

Değerini ikiye katladı! Haaland ve Bruno Fernandes...

EDMOND TAPSOBA
1 OCAK 2020 DEĞERİ: 4 MİLYON EURO
MEVCUT DEĞERİ: 27 MİLYON EURO
ARTIŞ ORANI: %566.7
ARTIŞ MİKTARI: 23 MİLYON EURO

SON DAKİKA