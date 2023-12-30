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Haberler Galeri 2023'ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 21:28

2023'ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

Son dakika haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, (IFFHS) 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Yıl boyunca en çok konuşulan futbolcuların yer aldığı dev liste, futbolseverler tarafından da büyük ilgi gördü. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle dikkatleri çekti. Listenin paylaşıldığı bir gönderiye yorum yapan Portekizli efsane, adeta kahkahalara boğuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, (IFFHS) 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Listenin çok konuşulmasına neden olan isim ise Cristiano Ronaldo oldu.

İşte o liste ve Ronaldo'nun yorumu...

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

10- LAUTARO MARTİNEZ (INTER): 7 PUAN

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2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

9- VINICIUS JUNIOR (REAL MADRID): 8 PUAN

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

8- BERNARDO SILVA (MANCHESTER CITY): 9 PUAN

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...

7- HARRY KANE (TOTTENHAM-BAYERN MÜNİH): 18 PUAN

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