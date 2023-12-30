Giriş Tarihi: 30.12.2023 21:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
21:28
2023'ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! Cristiano Ronaldo kahkahalara boğuldu: İşte çok konuşulan o liste...
Son dakika haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, (IFFHS) 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Yıl boyunca en çok konuşulan futbolcuların yer aldığı dev liste, futbolseverler tarafından da büyük ilgi gördü. Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle dikkatleri çekti. Listenin paylaşıldığı bir gönderiye yorum yapan Portekizli efsane, adeta kahkahalara boğuldu. İşte son dakika haberinin detayları...