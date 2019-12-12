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5-0'lık hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında 'e () 5-0 mağlup olan ve sonuncu olarak Avrupa'ya veda eden 'da, uzun süren sakatlığını yeni atlatan 'dan flaş açıklamalar geldi...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:06
5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

Şampiyonlar Ligi'nde 'ye 5-0 mağlup olan 'da sonradan oyuna dahil olan golcü isim Falcao açıklamalarda bulundu.

5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

Kolombiyalı golcünün açıklamaları şöyle:

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5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

"Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz"

5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

"Şu anda fiziksel olarak durumun nasıl?" sorusuna Kolombiyalı golcü şu yanıtı verdi:

5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

"Tabi %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Bu şekilde dakika dakika görev alarak daha iyi olacağım."

5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

Falcao sözlerini şöyle sürdürdü:

5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

"İki hedefimiz kaldı; lig ve kupa. olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz."

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