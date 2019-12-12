5-0'lık PSG hezimeti sonrası Falcao'dan itiraf!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Paris Saint Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olan ve sonuncu olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da, uzun süren sakatlığını yeni atlatan Radamel Falcao'dan flaş açıklamalar geldi... Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da sonradan oyuna dahil olan golcü isim Falcao açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün açıklamaları şöyle: 'Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz' 'Şu anda fiziksel olarak durumun nasıl?' sorusuna Kolombiyalı golcü şu yanıtı verdi: 'Tabi %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Bu şekilde dakika dakika görev alarak daha iyi olacağım.' Falcao sözlerini şöyle sürdürdü: 'İki hedefimiz kaldı; lig ve kupa. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz.'