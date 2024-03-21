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Haberler Galeri 5 ayrı ilk 11'i de şampiyonluk adayı! Fransa'nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:06

5 ayrı ilk 11'i de şampiyonluk adayı! Fransa'nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na Fransa A Milli Takımının sahip olduğu oyuncu havuzundan 5 ideal 11 kadrosu çıkarıldı. Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından Fransa EURO 2024 kadrosu, futbol severlerin dikkatini çekiyor. Son iki Dünya Kupası'nda da final oynamayı başaran Fransa, kadrosundaki yıldızlarla yine dikkat çekiyor. İşte Fransa'nın inanılmaz oyuncu kadrosu ve Sacha Boey sürprizi...

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5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. 24 takım gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Son 16 turundan itibaren turnuva, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılımıyla düzenlenecek play-off turu maçları sonrası belli olacak.

5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

FRANSA MİLLİ TAKIM HAVUZUNDAN TAM 5 TAKIM ÇIKARILDI

D Grubu'nda mücadele edecek olan Fransa Milli Takımı, elindeki kadroyla EURO 2024'ün favori takımlarının başında geliyor. Fransa Milli Takım Oyuncu havuzundan tam 5 kadro ortaya çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey de bu kadroların arasında yer aldı.

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa.

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5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

1. KADRO

KALECİ

MIKE MAIGNAN (MILAN)

5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

DEFANS

BENJAMIN PAVARD (INTER)

5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

WILLIAM SALIBA (ARSENAL)

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