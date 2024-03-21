Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:06
5 ayrı ilk 11'i de şampiyonluk adayı! Fransa'nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na Fransa A Milli Takımının sahip olduğu oyuncu havuzundan 5 ideal 11 kadrosu çıkarıldı. Turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından Fransa EURO 2024 kadrosu, futbol severlerin dikkatini çekiyor. Son iki Dünya Kupası'nda da final oynamayı başaran Fransa, kadrosundaki yıldızlarla yine dikkat çekiyor. İşte Fransa'nın inanılmaz oyuncu kadrosu ve Sacha Boey sürprizi...