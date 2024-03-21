5 ayrı ilk 11’i de şampiyonluk adayı! Fransa’nın inanılmaz EURO 2024 kadrosu

Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek. 24 takım gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Son 16 turundan itibaren turnuva, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılımıyla düzenlenecek play-off turu maçları sonrası belli olacak.