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Haberler Galeri A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:15

A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

A Milli Takım maç takvimi 2024 araştırılmaya başlandı. 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi grupları kura çekimi ile netleşti. Buna göre Türkiye A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek. Ay Yıldızlıların maç programı da belli oldu. Milliler 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak. Peki; 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi fikstürü ile Türkiye rakipleri kimler, maçlar ne zaman? İşte, Türkiye maç programı 2024

A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

A Milli Takım Uluslar Ligi maç fikstürü belli oldu. 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ile Ay Yıldızlıların grubu ve rakipleri netleşti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek ve bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak. Milliler, Galler, İzlanda, Karadağ ile kozlarını paylaşacak. Peki; UEFA Uluslar Ligi fikstürü ile Türkiye maçları ne zaman oynanacak? İşte Türkiye maç takvimi 2024

A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı. Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

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A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı.

2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak Milliler, gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise sahasında İzlanda'yı konuk edecek.

11 Ekim Cuma günü yine iç sahada Karadağ ile karşılaşacak Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak. 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile gruptaki maçlarını tamamlayacak.

A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül:

21.45 Galler-Türkiye

9 Eylül:

21.45 Türkiye-İzlanda

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