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A 'ın geleceği onlar!

A kadrosunda önümüzdeki yıllarda önemli değişimlerin olması beklenirken milli formaya göz kırpan isimler ve gelecekte Türkiye'nin formasını giymesi yüksek ihtimal futbolcular...

Giriş Tarihi: 13.09.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 09:43
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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

A kadrosunda önümüzdeki yıllarda önemli değişimlerin olması beklenirken milli formaya göz kırpan isimler de kendisini göstermeye başladı. İşte gelecekte A Milli Takım 11'ine girmesi muhtemel 23 futbolcu...

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

MERİH DEMİRAL - Stoper - 20
Alanyaspor/Sporting Lizbon

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

UMUT BOZOK - Forvet - 21
Nimes

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

BERKE ÖZER - Kaleci - 19

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

BARIŞ ALICI - Orta Saha - 21

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

YUNUS AKGÜN - Orta Saha - 18

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A 'ın geleceği onlar!
A Milli Takım'ın geleceği onlar!

MUHAMMED ŞENGEZER - Kaleci - 21

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