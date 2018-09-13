A Milli Takım'ın geleceği onlar!

A Milli Takım kadrosunda önümüzdeki yıllarda önemli değişimlerin olması beklenirken milli formaya göz kırpan isimler ve gelecekte Türkiye'nin formasını giymesi yüksek ihtimal futbolcular... A Milli Takım kadrosunda önümüzdeki yıllarda önemli değişimlerin olması beklenirken milli formaya göz kırpan isimler de kendisini göstermeye başladı. İşte gelecekte A Milli Takım 11'ine girmesi muhtemel 23 futbolcu... MERİH DEMİRAL - Stoper - 20 Alanyaspor/Sporting Lizbon UMUT BOZOK - Forvet - 21 Nimes BERKE ÖZER - Kaleci - 19 Fenerbahçe BARIŞ ALICI - Orta Saha - 21 Fenerbahçe YUNUS AKGÜN - Orta Saha - 18 Galatasaray MUHAMMED ŞENGEZER - Kaleci - 21 Bursaspor