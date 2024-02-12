A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

A Spor canlı izle ZTK kura çekimi ile takip edilmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi eşleşmeleri bugün belli olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmelerinin belli olacağı ZTK kura çekimi canlı yayınla yapılacak. İşte, A Spor canlı yayın izle ekranı...