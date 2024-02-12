Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
08:00
A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!
A Spor canlı maç izle gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı ZTK kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kaybeden takım hedeflediği kupaya elveda edecek. İşte, 12 Şubat A Spor canlı izle ekranı...