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Haberler Galeri A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 08:00

A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

A Spor canlı maç izle gündemdeki yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı ZTK kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kaybeden takım hedeflediği kupaya elveda edecek. İşte, 12 Şubat A Spor canlı izle ekranı...

A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

A Spor canlı izle ZTK kura çekimi ile takip edilmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi eşleşmeleri bugün belli olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un eşleşmelerinin belli olacağı ZTK kura çekimi canlı yayınla yapılacak. İşte, A Spor canlı yayın izle ekranı...

A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

12 ŞUBAT PAZARTESİ A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00. Sabah Sporu – canlı
10:00. 90+1 – tekrar.
11:00. Spor Ajansı – canlı
13:00. Gün Ortası – canlı
15:00. Spor Gündemi – canlı
17:00. Skorbord – canlı
19:00. Takım Oyunu – canlı

20:00 Skorbord – canlı
22:00 Takım Oyunu – canlı

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A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

A SPOR CANLI İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan A Spor canlı yayına ulaşabilirsiniz:

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A SPOR CANLI İZLE | ZTK çeyrek ve yarı final kura çekimi A Spor canlı yayın izle ekranında!

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 27,28,29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Takım eşleşmelerinin belli olmasının ardından karşılaşma günü ve saati de netleşecek.

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