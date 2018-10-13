Aatıf Chahechouhe'dan "kadro dışı" açıklaması

Aynı düşünceleri daha sonra takım arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Aatıf Chahechouhe, "Benim burada asıl demek istediğim, takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştirilerde bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım." değerlendirmesinde bulundu.