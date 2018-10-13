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Aatıf Chahechouhe'dan "kadro dışı" açıklaması

'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, kadro dışı bırakılmasıyla alakalı konulara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:31
Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

'de kadro dışı bırakılan futbolculardan Chahechouhe, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile ortamındaki iyi niyetli konuşmasının, yanlış anlaşıldığını belirtti.

Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçının ardından soyunma odasında takım kaptanı Volkan Demirel'in ardından söz aldığını belirten Faslı oyuncu, şunları ifade etti:

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Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

"Süper Lig'in 4. haftasındaki Kayserispor maçı sonrası soyunma odasında başkanımız Ali Koç, haklı olarak memnuniyetsizliğini dile getirdi."

Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

"Ben de kaptanımız Volkan Demirel'in ardından söz alıp, 'Geçen sezon daha iyi bir kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz ancak takımda her şey değişti. Hoca değişti, yeni oyuncular geldi, önemli oyuncular gitti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil.' dedim. Asla şu andaki takım için 'kalitesiz' ifadesini kullanmadım."

Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

Aynı düşünceleri daha sonra takım arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Aatıf Chahechouhe, "Benim burada asıl demek istediğim, takımı eleştirirken, oyuncularla birlikte herkesin sorumlu olduğu, herkesin kendisini eleştirmesi gerektiği ve doğru tespitler yaptıktan sonra gereken çözümlerin alınabileceğine vurgu yapmaktı. Samimi olarak bir aile ortamında bunu ifade ettim. Takımın menfaatleri için eleştirilerde bulundum, düşüncemi söyledim. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, zaten hiç konuşmaz, sessiz kalırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

"NEŞELİ YA DA GÜLEN TAVIRLAR İÇİNDE OLMADIM"

Aatıf Chahechouhe, takım kötü giderken vurdumduymaz tavırlar içinde olmadığını dile getirdi

Aatıf Chahechouhe'dan kadro dışı açıklaması

Olayların zamanlamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

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