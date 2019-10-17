Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

ABD'li boksör , maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

ABD'li boksör , Charles Conwell'e karşı nakavt olduğu ve travmatik beyin hasarıyla komaya girdiği boks maçından 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:49
ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

ABD'de yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan , 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da Charles Conwell ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." ifadelerini kullandı.

ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.

ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ABD'li boksör Patrick Day, maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti
BİZE ULAŞIN