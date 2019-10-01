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  • Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

, 'la görüştü ve kararını verdi

Süper Lig'de geride kalan 6. haftayı küme düşme hattının altında tamamlayan 'ta, Teknik Direktör istifa edecek mi? Başkan ile bir araya gelen Avcı, "Ayrılabilirim" dedi, Orman bakın ne yanıt verdi. İşte detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU Spor galerileri
Giriş Tarihi: 01.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 09:39
Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu.

Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi.

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Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu.

Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti.

Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi

Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

Abdullah Avcı, Fikret Orman'la görüştü ve kararını verdi
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