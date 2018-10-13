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"'i sattık"

'ın Torino'dan kiraladığı 'in transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:25
Adem Ljajic'i sattık

'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu 'in, aslında kiralık olarak değil, bonservisi ile birlikte alındığı ortaya çıktı.

Adem Ljajic'i sattık

Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi.

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Adem Ljajic'i sattık

, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı.

Adem Ljajic'i sattık

için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Adem Ljajic'i sattık

SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK

İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: "

Adem Ljajic'i sattık

"Biz 'i 'a kiraya vermedik, sattık."

Adem Ljajic'i sattık

"Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak."

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