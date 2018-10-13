Adem Ljajic'i sattık

Beşiktaş'ın Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Boşnak asıllı Sırp oyuncu Adem Ljajic'in, aslında kiralık olarak değil, bonservisi ile birlikte alındığı ortaya çıktı. Ljajic'in bu sezon 1 milyon 250 bin euro karşılığında kiralandığı ancak gelecek sezondan itibaren satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. Beşiktaş, Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle önceki sezon Lens'i benzer bir yöntemle kiralamış ve sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyu tapusuyla birlikte kadrosuna katmıştı. Adem Ljajic için de benzer bir formül uygulandığı, Torino Başkanı Urbano Cairo'nun açıklamalarıyla ortaya çıktı. SEZON SONUNDA ZORUNLU ALACAK İtalyan futbol adamı ülkesinde basına şu açıklamayı yaptı: ' 'Biz Adem Ljajic'i Beşiktaş'a kiraya vermedik, sattık.' 'Anlaşma sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve Beşiktaş zorunlu olarak satın alma opsiyonunu kullanacak.'