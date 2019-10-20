Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Ankaragücü - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması 0-0 tamamlandı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, zorlu mücadeleyi ve siyah beyazlı takımın ligdeki kötü gidişatını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Kan kaybı devam ediyor. Beşiktaş hem çok kötü oynuyor hem de sakatlıklarda kadro derinliği fazla olmadığı gün gibi aşikâr. Üstelik tam olarak ne oynadıkları da belli değil. Bazı oyuncular asla bu takımda oynayabilecek yetenekte değiller. Bütün organizasyonu Ljajic gibi Beşiktaş'ın en yaratıcı oyuncusu yapması gerekirken ilk 11'de başlayamıyor. Lens ve diğer kanat oyuncuları hatta kanat bekleri oyunda yoklar. Peki o zaman Beşiktaş nasıl gol atacak? Burak gibi Türkiye'nin en etkili forvetlerinden biri Beşiktaş'ta ama hem istediği topları alamıyor hem kanatlara inemiyor hem de formsuz bir dönem geçirdiğinden etkisiz kalıyor.