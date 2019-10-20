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  • Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 09:47
Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 8. haftasındaki MKE - karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , zorlu mücadeleyi ve siyah beyazlı takımın ligdeki kötü gidişatını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kan kaybı devam ediyor. hem çok kötü oynuyor hem de sakatlıklarda kadro derinliği fazla olmadığı gün gibi aşikâr.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Üstelik tam olarak ne oynadıkları da belli değil. Bazı oyuncular asla bu takımda oynayabilecek yetenekte değiller.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bütün organizasyonu Ljajic gibi 'ın en yaratıcı oyuncusu yapması gerekirken ilk 11'de başlayamıyor.

Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Lens ve diğer kanat oyuncuları hatta kanat bekleri oyunda yoklar. Peki o zaman nasıl gol atacak?

Ahmet Çakar Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Burak gibi Türkiye'nin en etkili forvetlerinden biri 'ta ama hem istediği topları alamıyor hem kanatlara inemiyor hem de formsuz bir dönem geçirdiğinden etkisiz kalıyor.

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