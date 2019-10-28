Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 09:40
Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan derbi maçta sahasında 'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - derbisiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün gece yarım , Şampiyonlar Ligi takımı 'ı yendi. Rahat mı yendi, tabii ki hayır ama yenip hayata döndü diyebiliriz.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Derbide asıl tartışılması gereken . Ne oynadıkları belli değil. Büyük umutlarla, büyük masrafla kurulmuş bir takım ama maç boyu neredeyse tek bir pozisyon yok.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu kadroyu kuran Fatih Terim. Şampiyonlar Ligi'nde birçok şey kötü giderken Süper Lig de kötü gitmeye başladı.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

'ın 'ı yenmesi anormal değil lakin Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, çok anormal.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

Oyuna iyi başladı. Fazla bir pozisyon bulamasalar da son vuruşları kötü yapsalar da baskı ev sahibi Beşiktaş'taydı.

BİZE ULAŞIN