Ahmet Çakar Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Beşiktaş - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Dün gece yarım Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi takımı Galatasaray'ı yendi. Rahat mı yendi, tabii ki hayır ama yenip hayata döndü diyebiliriz. Derbide asıl tartışılması gereken Galatasaray. Ne oynadıkları belli değil. Büyük umutlarla, büyük masrafla kurulmuş bir takım ama maç boyu neredeyse tek bir pozisyon yok. Bu kadroyu kuran Fatih Terim. Şampiyonlar Ligi'nde birçok şey kötü giderken Süper Lig de kötü gitmeye başladı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi anormal değil lakin Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, çok anormal. Oyuna Beşiktaş iyi başladı. Fazla bir pozisyon bulamasalar da son vuruşları kötü yapsalar da baskı ev sahibi Beşiktaş'taydı.