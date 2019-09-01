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  • Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı

Giriş Tarihi: 01.09.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 10:01
Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 3. haftasında , sahasında karşılaştığı Çaykur ile 1-1 berabere kaldı.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını analiz ederken, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun tartışmalı kararlarını da değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

yavaş yavaş toparlıyor. Dün gece mükemmel değillerdi ama iyi oynadılar. Üstelik müthiş fedakarlık ve müthiş bir coşku içerisindeydiler.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Maça baktığımızda Rize birkaç defa geldi. İlkinde de golü buldular. 90+7'de de Beşiktaş'ı Allah korudu.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

İlk yarı sürekli arayış içerisindeydi. Özellikle sağ kanattan Lens ve Gökhan ile sürekli pozisyon bulmaya çalıştılar. Aslında bütün bu coşku ve mücadele aynı oranda pozisyon getirmedi.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Bunun temel nedeni de Güven'in acemiliğiydi. Gençlik ve tecrübesizlik nedeniyle koşacağı yeri ve pas zamanlamasını kestiremiyor. Üstelik kalabalık savunma arasında da nasıl oynaması gerektiğini tam öğrenememiş.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

İkinci yarı özellikle N'Koudou girince Beşiktaş daha etkili olmaya başladı. Ve ikinci yarının hemen başında da Caner'in ortasından Vida kafayla beraberliği yakaladı.

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