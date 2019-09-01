Ahmet Çakar Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Beşiktaş - Rizespor maçını kaleme aldı Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş - Rizespor maçını analiz ederken, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun tartışmalı kararlarını da değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Beşiktaş yavaş yavaş toparlıyor. Dün gece mükemmel değillerdi ama iyi oynadılar. Üstelik müthiş fedakarlık ve müthiş bir coşku içerisindeydiler. Maça baktığımızda Rize birkaç defa geldi. İlkinde de golü buldular. 90+7'de de Beşiktaş'ı Allah korudu. İlk yarı Beşiktaş sürekli arayış içerisindeydi. Özellikle sağ kanattan Lens ve Gökhan ile sürekli pozisyon bulmaya çalıştılar. Aslında bütün bu coşku ve mücadele aynı oranda pozisyon getirmedi. Bunun temel nedeni de Güven'in acemiliğiydi. Gençlik ve tecrübesizlik nedeniyle koşacağı yeri ve pas zamanlamasını kestiremiyor. Üstelik kalabalık savunma arasında da nasıl oynaması gerektiğini tam öğrenememiş. İkinci yarı özellikle N'Koudou girince Beşiktaş daha etkili olmaya başladı. Ve ikinci yarının hemen başında da Caner'in ortasından Vida kafayla beraberliği yakaladı.