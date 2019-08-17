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  • Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

, Denizlispor - maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , gazetedeki köşesinde 'ın deplasmanda aldığı 2-0'lık Denizlispor yenilgisini değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 10:34
Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , gazetedeki köşesinde 'ın deplasmanda aldığı 2-0'lık Denizlispor yenilgisini değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı...

Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

Sezonun ilk maçları hep zor geçer. Aslında ilk maçların da günahı olmaz derler ama dün gece 'ın yenilgisinden çok oyuncuların büyük bir kısmının rezilliğinden bahsetmek lazım.

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Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

Öncelikle Marcao... Geçen sezon iyi oynadığı maçlar da var ama çok önemli karşılaşmalarda kritik hatalar yaptı. Dün gece de sarı kartı varken manasız bir hamleyle kendini attırdı.

Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

Luyindama tek hamleli futbolcu. Tank gibi. İlk hamlede başardı başardı, başaramadı, çok şey kaybetti.

Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

Belhanda, sahada var mı, yok mu belli değil. Selçuk, artık yolun sonunda. Diagne, inanılmaz isteksiz. Zaten 'ın golcüsü olmadığı geçen sezondan belli.

Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

İlk yarı baskılıymış gibi görünse de kontrataklarla Denizlispor etkili geldi. Selçuk penaltıyı kaçırmasa sonuç böyle olur muydu, hiç zannetmiyorum.

Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

Ama Selçuk'un penaltıyı kaçırıp ardından da Marcao'nun atılması oyunda tüm dengeyi Denizlispor lehine değiştiriverdi.

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