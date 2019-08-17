Ahmet Çakar, Denizlispor - Galatasaray maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, gazetedeki köşesinde Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 2-0'lık Denizlispor yenilgisini değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı... SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, gazetedeki köşesinde Galatasaray'ın deplasmanda aldığı 2-0'lık Denizlispor yenilgisini değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yazısı... Sezonun ilk maçları hep zor geçer. Aslında ilk maçların da günahı olmaz derler ama dün gece Galatasaray'ın yenilgisinden çok oyuncuların büyük bir kısmının rezilliğinden bahsetmek lazım. Öncelikle Marcao... Geçen sezon iyi oynadığı maçlar da var ama çok önemli karşılaşmalarda kritik hatalar yaptı. Dün gece de sarı kartı varken manasız bir hamleyle kendini attırdı. Luyindama tek hamleli futbolcu. Tank gibi. İlk hamlede başardı başardı, başaramadı, çok şey kaybetti. Belhanda, sahada var mı, yok mu belli değil. Selçuk, artık yolun sonunda. Diagne, inanılmaz isteksiz. Zaten Galatasaray'ın golcüsü olmadığı geçen sezondan belli. İlk yarı Galatasaray baskılıymış gibi görünse de kontrataklarla Denizlispor etkili geldi. Selçuk penaltıyı kaçırmasa sonuç böyle olur muydu, hiç zannetmiyorum. Ama Selçuk'un penaltıyı kaçırıp ardından da Marcao'nun atılması oyunda tüm dengeyi Denizlispor lehine değiştiriverdi.