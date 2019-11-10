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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 09:40
Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında , 'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

için çok ama çok kritik bir maçtı. Madrid bozgunundan sonra olası bir puan kaybı Galatasaray'da bütün dengeleri değiştirebilirdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Üstelik Fatih hoca, ciddi rotasyon riskini de almış. Ömer, Ahmet, Emre Taşdemir, Adem gibi yerli oyuncularla maça başladı. Kolay değil, birçok maçta bir yerlisi yokken dün gece 4 yerli ile başlamak risktir.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ama bu risk en azından dün akşam için iyi sonuç verdi. Özellikle ilk yarı , sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. 4 yerli oyuncuyu da çok beğendim.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lemina dikine oynayabiliyor, Feghouli de kıpırdanmaya başlamış. iyi oynadığı ilk yarıda da Ömer ile mükemmel bir gol buldu. Ömer'in kontrolü, topun üzerine yatışı ve vuruşu sezonun en iyi gollerinden biri.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Devre biterken de o dakikaya kadar çok iyi bindirmeler yapan Emre'nin soldan getirip Feghouli'ye attırması belki de maçı orada bitirdi.

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