Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Gaziantep FK - Galatasaray maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Galatasaray için çok ama çok kritik bir maçtı. Madrid bozgunundan sonra olası bir puan kaybı Galatasaray'da bütün dengeleri değiştirebilirdi. Üstelik Fatih hoca, ciddi rotasyon riskini de almış. Ömer, Ahmet, Emre Taşdemir, Adem gibi yerli oyuncularla maça başladı. Kolay değil, birçok maçta bir yerlisi yokken dün gece 4 yerli ile başlamak risktir. Ama bu risk en azından dün akşam için iyi sonuç verdi. Özellikle ilk yarı Galatasaray, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. 4 yerli oyuncuyu da çok beğendim. Lemina dikine oynayabiliyor, Feghouli de kıpırdanmaya başlamış. Galatasaray iyi oynadığı ilk yarıda da Ömer ile mükemmel bir gol buldu. Ömer'in kontrolü, topun üzerine yatışı ve vuruşu sezonun en iyi gollerinden biri. Devre biterken de o dakikaya kadar çok iyi bindirmeler yapan Emre'nin soldan getirip Feghouli'ye attırması belki de maçı orada bitirdi.