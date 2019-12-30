Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çaykur Rizespor haklı olarak geride bekleyip rakibe alan vermeyip kontrayı düşündü. İkinci yarıda maç rölantideyken sahneye Jailson çıktı. 35 metreden öyle bir vurdu ki topu ancak filelerde gördük. Yılın en güzel gollerinden biri. Belki de Jailson'un hayatında attığı en güzel gol.