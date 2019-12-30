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  • Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan maçta , deplasmanda Çaykur 'u 2-1 yendi. SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:52
Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çaykur , Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği 'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu sonuçla devreyi 20 puanla 12'nci sırada tamamlarken, konuk Fenerbahçe ise puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi.

Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı ama harika goller attı. Aslında Fenerbahçe deplasmanlarda nasıl oynayacağını da tam bilmiyor.

Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mesela, kontratak oynaması gereken anlar, deplasmanlarda çok oluyor. Peki 'yi ileri götürecek, çabuk çıkartacak Rodrigues niye oynamaz, anlayamıyorum.

Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aslında ilk devre derli toplu oynasa da temposu çok düşüktü. Deniz Türüç'ün attığı gol, belki biraz kalecisinin hatası ama izlenmesi keyifli bir goldü.

Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Tam öne geçmişti ki birkaç dakika sonra sezon başı yediği o komik gollerden birini yedi. Ceza alanı içindeki defans oyuncuları pozisyon alma ve markaj konusunda büyük hatalar yapıyorlar. Bu beraberlik golü maçı eşitledi.

Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çaykur haklı olarak geride bekleyip rakibe alan vermeyip kontrayı düşündü. İkinci yarıda maç rölantideyken sahneye Jailson çıktı. 35 metreden öyle bir vurdu ki topu ancak filelerde gördük. Yılın en güzel gollerinden biri. Belki de Jailson'un hayatında attığı en güzel gol.

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