Ahmet Çakar Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Rizespor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu sonuçla devreyi 20 puanla 12'nci sırada tamamlarken, konuk Fenerbahçe ise puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Rizespor - Fenerbahçe maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Fenerbahçe kazanmayı hak edecek bir futbol oynamadı ama harika goller attı. Aslında Fenerbahçe deplasmanlarda nasıl oynayacağını da tam bilmiyor. Mesela, kontratak oynaması gereken anlar, deplasmanlarda çok oluyor. Peki Fenerbahçe'yi ileri götürecek, çabuk çıkartacak Rodrigues niye oynamaz, anlayamıyorum. Aslında ilk devre Fenerbahçe derli toplu oynasa da temposu çok düşüktü. Deniz Türüç'ün attığı gol, belki biraz Rizespor kalecisinin hatası ama izlenmesi keyifli bir goldü. Tam Fenerbahçe öne geçmişti ki birkaç dakika sonra sezon başı yediği o komik gollerden birini yedi. Ceza alanı içindeki defans oyuncuları pozisyon alma ve markaj konusunda büyük hatalar yapıyorlar. Bu beraberlik golü maçı eşitledi. Çaykur Rizespor haklı olarak geride bekleyip rakibe alan vermeyip kontrayı düşündü. İkinci yarıda maç rölantideyken sahneye Jailson çıktı. 35 metreden öyle bir vurdu ki topu ancak filelerde gördük. Yılın en güzel gollerinden biri. Belki de Jailson'un hayatında attığı en güzel gol.