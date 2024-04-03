Giriş Tarihi: 03.04.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
07:12
Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...
Trendol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Hatayspor'u konuk etti. Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini Hatayspor karşısında alan Cimbom, Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkardı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen maça damga vuran pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Hatayspor'un iptal edilen golü için verilen karar doğru mu?