Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

LEVENT TÜZEMEN: FİNAL HAFTALARI ŞAKA KALDIRMAZ

G.Saraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, ayağa pası mükemmel yaptı. Hızlı hücumlarla G.Saray kalesini tehdit edip taraftarların yüreğini ağzına getirdi.