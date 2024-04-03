Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 07:12

Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

Trendol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Hatayspor'u konuk etti. Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini Hatayspor karşısında alan Cimbom, Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkardı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen maça damga vuran pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Hatayspor'un iptal edilen golü için verilen karar doğru mu?

SPOR SERVİSİ
Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 12'nci dakikada Icardi kaydetti. Bu sezon ligdeki tek mağlubiyetini Hatayspor' karşı alan Cimbom, bu maçta hata yapmadı ve maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkararak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen maça damga vuran pozisyonlar hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. Hatayspor'un iptal edilen golü için verilen karar doğru mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

LEVENT TÜZEMEN: FİNAL HAFTALARI ŞAKA KALDIRMAZ

G.Saraylı oyunculara milli maç arası yaramamış. Hem 5 günlük tatilde hem de Antalya kampında yan gelip yatmışlar. Sahada yürüyecek halleri yoktu. Şampiyonluğa oynayan bir büyük takım, bu kadar kötü oyun oynayamaz. Küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, ayağa pası mükemmel yaptı. Hızlı hücumlarla G.Saray kalesini tehdit edip taraftarların yüreğini ağzına getirdi.

Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

"DEMİRBAY VASATIN ALTINDA..."

İlk 15 dakikada Icardi'nin attığı kafa golü ile arka direkte kaçırdığı golden sonra G.Saraylı oyuncular, adeta maç bitti havasına girip oyundan koptular. Muslera, Barış Alper ve İcardi dışında kazanma duygusunu sahaya yansıtan oyuncu yoktu. Özellikle Kerem Demirbay, vasatın altında mücadele etti, Zaha yine kaçak dövüştü, Ziyech yoruluncaya kadar etkili pas atmaya özen gösterdi.

Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Hatayspor maçında damga vuran pozisyon...

"OKAN HOCA ÖNLEM ALMAKTA GEÇ KALDI"

Okan hoca, özellikle Hatay'ın ataklarını düzenlediği Barış Alper bölgesine önlem almakta geç kaldı. Zaha daha önce çıkmalı, Barış kanada geçmeli, Kaan Ayhan da sağ beke monte olmalıydı. Kerem Aktürkoğlu bu fiziksel performansı ile G.Saray'da şimdilik görev yapamaz.

SON DAKİKA