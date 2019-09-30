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  • Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 09:59
Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında , 'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi bugünkü yazısında maçını analiz ederken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını da değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

'ta kan kaybı süratle devam ediyor. Sezona iyi başlayamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar. Üstelik yedikleri gollere baktığımızda tam bir komedi.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aslında oyuna iyi başladı. Fazla bir pozisyon üretmese de pas trafiği açısından daha üstündü. ; Beşiktaş'ı bekledi, çabuk adamlarla çıkmayı denedi ama golleri özellikle ilk golü duran toptan attı.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk iki gol, Beşiktaşlı oyuncuların kafalarından geldi. Evet yanlış okumadınız… İlk golde serbest vuruşta Sosa ortalıyor, Dorukhan'ın kafasından sekip gol oluyor.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci golde ise Sosa'nın müthiş bir şutu var. Necip, bir savunma oyuncusunun yapmaması gerekeni yapıp topa kafasını uzatıyor. Karius da kontrpiyede kalınca bu müthiş bir gol olarak pek tabii ki Sosa'ya yazılıyor.

Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İkinci yarı Trabzonspor, Beşiktaş'ı sahadan sildi. Fizik olarak da geri düşen , art arda pozisyonlar vermeye başladı.

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