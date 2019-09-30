Ahmet Çakar Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında, Trabzonspor - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar bugünkü yazısında Trabzonspor - Beşiktaş maçını analiz ederken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın performansını da değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Beşiktaş'ta kan kaybı süratle devam ediyor. Sezona iyi başlayamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar. Üstelik yedikleri gollere baktığımızda tam bir komedi. Aslında Beşiktaş oyuna iyi başladı. Fazla bir pozisyon üretmese de pas trafiği açısından daha üstündü. Trabzonspor; Beşiktaş'ı bekledi, çabuk adamlarla çıkmayı denedi ama golleri özellikle ilk golü duran toptan attı. İlk iki gol, Beşiktaşlı oyuncuların kafalarından geldi. Evet yanlış okumadınız... İlk golde serbest vuruşta Sosa ortalıyor, Dorukhan'ın kafasından sekip gol oluyor. İkinci golde ise Sosa'nın müthiş bir şutu var. Necip, bir savunma oyuncusunun yapmaması gerekeni yapıp topa kafasını uzatıyor. Karius da kontrpiyede kalınca bu müthiş bir gol olarak pek tabii ki Sosa'ya yazılıyor. İkinci yarı Trabzonspor, Beşiktaş'ı sahadan sildi. Fizik olarak da geri düşen Beşiktaş, art arda pozisyonlar vermeye başladı.