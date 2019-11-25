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  • Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:24
Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 12'nci haftasında , deplasmanda BtcTurk ile 0-0 berabere kaldı.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı...

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Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ersun Yanal derdi ki, "F.Bahçe defans yapmaz, yaptırır. Biz rakipten korkacağımıza, rakipler bizden korksun." Ama dün gördük ki gerek ilk 11, gerekse taktik anlayış tam bir korkaklık ürünüydü.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Eğer 'de Muriqi ve Mevlüt sakatsa Rodrigues yedekte olup da Alper ilk 11'de başlıyorsa bunun başka açıklaması olamaz.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

dün pozisyonlar bulsa da asla iyi oynamadı. Bol miktarda defansif orta saha oyuncularıyla rakibi durdurmayı, açık vermemeyi düşündüler.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maça baktığımızda kötü futbol, her iki takımın da yakalayıp cömertçe harcadığı pozisyonlar ve maalesef çok kötü bir hakem yönetimi vardı.

Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İddia ediyorum, Türk futbolunda en büyük operasyon VAR hakemlerince yapılıyor. Hakemi ne zaman davet edip ne zaman davet etmeyeceklerini planlıyorlar, skora ve takımın büyüklüğüne göre yapıyorlar.

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