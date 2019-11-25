Ahmet Çakar Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar bugünkü yazısında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın yazısı... Ersun Yanal derdi ki, 'F.Bahçe defans yapmaz, yaptırır. Biz rakipten korkacağımıza, rakipler bizden korksun.' Ama dün gördük ki gerek ilk 11, gerekse taktik anlayış tam bir korkaklık ürünüydü. Eğer Fenerbahçe'de Muriqi ve Mevlüt sakatsa Rodrigues yedekte olup da Alper ilk 11'de başlıyorsa bunun başka açıklaması olamaz. Fenerbahçe dün pozisyonlar bulsa da asla iyi oynamadı. Bol miktarda defansif orta saha oyuncularıyla rakibi durdurmayı, açık vermemeyi düşündüler. Maça baktığımızda kötü futbol, her iki takımın da yakalayıp cömertçe harcadığı pozisyonlar ve maalesef çok kötü bir hakem yönetimi vardı. İddia ediyorum, Türk futbolunda en büyük operasyon VAR hakemlerince yapılıyor. Hakemi ne zaman davet edip ne zaman davet etmeyeceklerini planlıyorlar, skora ve takımın büyüklüğüne göre yapıyorlar.