Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Bana göre ikincilik mücadelesi de Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer ve hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Başakşehir, ligin bitimine 3-4 hafta kala en yakın rakibine en az 10 puan fark atar ve şampiyonluğunu ilan eder.