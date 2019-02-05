Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar, Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki ilerleyişini ve Beşiktaş'taki ilk maçında 2 gol atan Japıon futbolcu Shinji Kagawa'yı yorumladı. Bence 8 puanlık farkla büyük bir avantaj elde eden Başakşehir şampiyon oldu. Ama ikincilik için ciddi bir yarış var. Bana göre ikincilik mücadelesi de Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer ve hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Başakşehir, ligin bitimine 3-4 hafta kala en yakın rakibine en az 10 puan fark atar ve şampiyonluğunu ilan eder. KAGAWA Kagawa'nın kariyeri belli. Üstelik Japonlarla profesyonel iş yapmak dünyanın en keyif veren, en zevkli işidir. Yeter ki adamlara verdiğin sözü tut, kandırma, onuruyla oynama. Eğer bunları yaparsanız bir Japon ister profesyonel futbolcu olsun, ister temizlik işçisi işini tüm fedakârlıkla yapar. KASIMPAŞA Kasımpaşa'ya ne olduysa devre arasından sonra oldu. Önce kupa maçında Diagne atıldı, sonra Rize ve Başakşehir'e yenildiler ve ardından Diagne gitti. Trezeguet de afralara tafralara başladı ve Kasımpaşa aşağı doğru indi. Daha aşağı inerler mi? İnerler. Görünen o ki yönetimin şampiyonluk iddiası yok. Bu da takıma yansıyor.