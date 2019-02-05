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'dan ve Kagawa yorumu

SABAH Spor yazarlarından , 'in şampiyonluk yolundaki ilerleyişini ve 'taki ilk maçında 2 gol atan Japıon futbolcu 'yı yorumladı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 10:41
Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Bence 8 puanlık farkla büyük bir avantaj elde eden şampiyon oldu. Ama ikincilik için ciddi bir yarış var.

Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Bana göre ikincilik mücadelesi de Galatasaray ve arasında geçer ve hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki , ligin bitimine 3-4 hafta kala en yakın rakibine en az 10 puan fark atar ve şampiyonluğunu ilan eder.

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Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

KAGAWA

Kagawa'nın kariyeri belli. Üstelik Japonlarla profesyonel iş yapmak dünyanın en keyif veren, en zevkli işidir. Yeter ki adamlara verdiğin sözü tut, kandırma, onuruyla oynama.

Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Eğer bunları yaparsanız bir Japon ister profesyonel futbolcu olsun, ister temizlik işçisi işini tüm fedakârlıkla yapar.

Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

KASIMPAŞA

Kasımpaşa'ya ne olduysa devre arasından sonra oldu. Önce kupa maçında Diagne atıldı, sonra Rize ve 'e yenildiler ve ardından Diagne gitti.

Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Trezeguet de afralara tafralara başladı ve Kasımpaşa aşağı doğru indi. Daha aşağı inerler mi? İnerler.

Ahmet Çakar'dan Başakşehir ve Kagawa yorumu

Görünen o ki yönetimin şampiyonluk iddiası yok. Bu da takıma yansıyor.

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