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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken..."
Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 08:58

Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Bu beraberlikle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'in maçına damga vuran pozisyon ise Sivasspor'un son dakikalarda Manaj ile kazandığı penaltı oldu. SABAH Spor yazarları; Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu penaltı pozisyonuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Bu beraberlikle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'in maçına damga vuran pozisyon ise Sivasspor'un son dakikalarda Manaj ile kazandığı penaltı oldu. SABAH Spor yazarları; Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu penaltı pozisyonuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken...

ERMAN TOROĞLU - ARKADAN DARBE VAR, POZİSYON PENALTI

Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Dün akşamki rakibine bakarsak, sarı-lacivertlilerin ne yapıp, ne yapmadığını daha iyi anlarız. Düşünün Sivas, ilk faulünü 64'üncü dakikada yapıyor. Sivasspor rakibe en ufak bir pislik yapmıyor, yere yatmıyor. Oynayabildikleri kadar oynuyorlar.

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Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken...

Ancak havaları şu; "Biz unumuzu eledik, eleğimizi astık." Böyle bir takıma karşı F.Bahçe'nin çok daha farklı, baskılı, istekli, verkaç yaparak, şut atarak kazanması gerekirdi. İki tane şahsi beceri şutuyla gol buldular.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken...

Son dakikalara girerken bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem göremedi, VAR gördü verdirdi. Kart olur muydu? Kırmızı olmazdı, kaleci açıyı kapattığı için bariz gol şansı olmazdı. Djiku'ya sarı kartı kesin vermesi gerekirdi, vermedi. Çünkü eğer arkadan o darbeyi yemeseydi Sivaslı oyuncu, daha iyi vuruş yapardı ve zaten kaleciye de takılmazdı. Çünkü kaleci ayağını kaldırmıyor. Birinci pozisyondan sonra dağılan hücumcunun kaleciyle münasebeti ise farklı bir boyut.

Ahmet Çakar’dan çarpıcı yorum! Fenerbahçe’nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken...

İsmail Kartal ve futbolcuları dün akşam hiçbir bahaneye sığınamazlar. Hakem maçın sonuna 10 dakika uzatma verdikten sonra 4 buçuk dakika daha ekledi ama Fenerbahçe bunlardan faydalanamadı. Artık şunu söylemek lazım. Lig şampiyonluğu bence batıya kaydı. Galatasaray bu saatten sonra bu şampiyonluğu vermez.

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