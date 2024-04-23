Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken..."

Son dakikalara girerken bir penaltı pozisyonu oldu. Hakem göremedi, VAR gördü verdirdi. Kart olur muydu? Kırmızı olmazdı, kaleci açıyı kapattığı için bariz gol şansı olmazdı. Djiku'ya sarı kartı kesin vermesi gerekirdi, vermedi. Çünkü eğer arkadan o darbeyi yemeseydi Sivaslı oyuncu, daha iyi vuruş yapardı ve zaten kaleciye de takılmazdı. Çünkü kaleci ayağını kaldırmıyor. Birinci pozisyondan sonra dağılan hücumcunun kaleciyle münasebeti ise farklı bir boyut.