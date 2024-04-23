Giriş Tarihi: 23.04.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
08:58
Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gasp edilmiştir! Hakem penaltıyı verirken..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Bu beraberlikle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'in maçına damga vuran pozisyon ise Sivasspor'un son dakikalarda Manaj ile kazandığı penaltı oldu. SABAH Spor yazarları; Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu penaltı pozisyonuyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...