Ahmet Nur Çebi'den sert sözler!

'BÖYLE BİR ANLAŞMAYI İMZALAYAMAZSINIZ'

Böyle bir anlaşmayı imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Faizler bile sizin gelirleriniz tarafından karşılanmıyor.

Biz birlik olamazsak başarılı olamayız. Bakıyorum, 'Güçlü başkan, paran varsa öde' diyorlar. Yahu ödeyemiyorum. Bu borcu ödemeye ne benim, ne de bir başkasının gücü yetmez. Bu ancak bir sistem içerisinde yapılır.

Kulüpler yoksa futbolcular da olmayacaklardır. Fedakarlık yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bazı futbolcularımızla henüz yol alamadık. Bazı futbolcularımız da iyi yaklaşıyorlar. Hepsi benim çocuklarım. İsim veremem. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. İnanıyorum onlar da gereken müsamahayı gösterecekler.