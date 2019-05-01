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'dan için anlamlı karar

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan için; takımı 'dan flaş bir karar geldi. İşte Akdeniz temsilcisinin Sural için aldığı o karar...

Giriş Tarihi: 01.05.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2019 11:27
Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

Kayseri deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu 'in ölümü Türk futbolunu üzüntüye boğarken 28 yaşındaki oyuncunun ailesinin mağdur olmaması için gereken adımlar atılıyor.

Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

Edinilen bilgiye göre Akdeniz ekibi devre arasında bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sural'in sözleşmesinin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirecek.

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Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

Yönetimin aldığı karara göre Sural'in hak edişlerinin yanı sıra kalan 2.5 yıllık kontratının parası da ailesine ödenecek.

Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

'a imza attığında, "Bu şehir aileme çok uygun, çok sevdim" diyerek Alanya'daki mutluluğunu ifade eden Sural, kısa süre sonra Alanya'dan bir de ev almaya karar vermişti.

Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

EV PARASI GERİ VERİLDİ

Beğendiği bir ev için peşinat ödeyen Sural'in yaşadığı acı kazadan sonra hayatını kaybetmesiyle bu konuda ailenin mağdur olmaması adına çalışma başlattı.

Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

Sural'in ev aldığı müteahhite ödenen peşinatı da geri alan Turuncu-Yeşilli yönetim, parayı aileye teslim etti.

Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

AİLESİ BAKAN'IN UÇAĞIYLA GİTTİ

'un Çekyalı oyuncusu 'ın cenazesi dün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla Prag'a götürüldü.

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