Alanyaspor'dan Josef Sural için anlamlı karar

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Josef Sural için; takımı Alanyaspor'dan flaş bir karar geldi. İşte Akdeniz temsilcisinin Sural için aldığı o karar... Kayseri deplasmanı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu oyuncu Josef Sural'in ölümü Türk futbolunu üzüntüye boğarken 28 yaşındaki oyuncunun ailesinin mağdur olmaması için gereken adımlar atılıyor. Edinilen bilgiye göre Akdeniz ekibi devre arasında bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Sural'in sözleşmesinin yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirecek. Yönetimin aldığı karara göre Sural'in hak edişlerinin yanı sıra kalan 2.5 yıllık kontratının parası da ailesine ödenecek. Alanyaspor'a imza attığında, 'Bu şehir aileme çok uygun, çok sevdim' diyerek Alanya'daki mutluluğunu ifade eden Sural, kısa süre sonra Alanya'dan bir de ev almaya karar vermişti. EV PARASI GERİ VERİLDİ Beğendiği bir ev için peşinat ödeyen Sural'in yaşadığı acı kazadan sonra hayatını kaybetmesiyle Alanyaspor bu konuda ailenin mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Sural'in ev aldığı müteahhite ödenen peşinatı da geri alan Turuncu-Yeşilli yönetim, parayı aileye teslim etti. AİLESİ BAKAN'IN UÇAĞIYLA GİTTİ Alanyaspor'un Çekyalı oyuncusu Josef Sural'ın cenazesi dün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait tarifeli bir uçakla Prag'a götürüldü.