Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

"FENERBAHÇE ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEKTİR"

Alex, sözlerine, "Öncelikle sizlere özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlarımıza seslenememiştim. Bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu eksikliğimi giderdiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek başlarken, Brezilya'da neler yaptığıyla ilgili soruya, "Stüdyolara yabancı değilim. Eski takım arkadaşım, Fenerbahçe'nin tanınmış oyuncularından Fabio Luciano ile Brezilya'da bir televizyon programı yapıyoruz. Aynı zamanda elbette futbolu takip ediyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'ye elbette ilgim var. Fenerbahçe'yle ilgili telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla bilgiler alıyorum. Aslında sıkıntılı bir başlangıç oldu Fenerbahçe için ama toparlanma durumuna girildi gibi takım. Önümüzdeki hafta Zenit maçı ve ligdeki çıkış devam edecek. Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir. Ben olumlu görüyorum" yanıtını verdi.