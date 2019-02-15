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yıllar sonra 'nde

2012'nin Ekim ayında Fenerbahç ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Coritiba'ya transfer olan 6 yılı aşkın bir sürenin ardından 'ne geldi.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 21:00
Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

'nin eski futbolcusu , Sarı-lacivertlilerin 'ni gezdi.

Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı izlemek için geldiği Türkiye'de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü 'yi ziyaret eden , 'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi.

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Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.

Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

Uzun yıllar sonra 'ne ayak basan Alex, Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.

Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

Efsane futbolcu ayrıca günün erken saatlerinde Ülker Stadyumu'nu da ziyaret etti ve kulüp televizyonunda katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

"FENERBAHÇE ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEKTİR"

Alex, sözlerine, "Öncelikle sizlere özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 6-7 senedir kulüp televizyonundan taraftarlarımıza seslenememiştim. Bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Bu eksikliğimi giderdiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek başlarken, Brezilya'da neler yaptığıyla ilgili soruya, "Stüdyolara yabancı değilim. Eski takım arkadaşım, 'nin tanınmış oyuncularından Fabio Luciano ile Brezilya'da bir televizyon programı yapıyoruz. Aynı zamanda elbette futbolu takip ediyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Türkiye'ye elbette ilgim var. Fenerbahçe'yle ilgili telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla bilgiler alıyorum. Aslında sıkıntılı bir başlangıç oldu Fenerbahçe için ama toparlanma durumuna girildi gibi takım. Önümüzdeki hafta Zenit maçı ve ligdeki çıkış devam edecek. Fenerbahçe üzerine koyarak devam edecektir. Ben olumlu görüyorum" yanıtını verdi.

Alex de Souza yıllar sonra Can Bartu Tesisleri'nde

, daha sonra formasıyla attığı birbirinden güzel golleri izledi ve yorumladı.

2004-2005 sezonunda İstanbulspor'a attığı golle ilgili Alex, "Fenerbahçe formasıyla çıktığım 3. maçımdı. Güzel bir golle başlangıç yapmışım" dedi.

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