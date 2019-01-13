Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Başkan Ali Koç, taraftar Emre Soner Ergen'in taburcu edilişi sırasında transferler ile ilgili soruya 'Salı günü Camiaya Sesleniş programında açıklayacağım' cevabını verdi. Fenerbahçe'nin 17 Aralık'ta Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası dün taburcu edilirken Başkan Ali Koç da kendisini yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç bir de gündemi değiştirecek açıklama yaptı. HERKES SALI GÜNÜNÜ BEKLİYOR 'Fenerbahçeliler müjdeli haberleri bekliyor' şeklindeki soruya Başkan Ali Koç, 'Salı gününü bekleyin. Camiya Sesleniş programında her şeyi açıklayacağım' yanıtını verince gözler listedeki oyunculara çevrildi. LİSTEDE 6 FUTBOLCU BULUNUYOR Fenerbahçe'nin transfer listesinde 6 futbolcu bulunuyor. İşte o isimler... Odion Ighalo Obi Mikel Alberth Elis