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  • Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

açıklıyor! 'nin bombaları

Başkan , taraftar Emre Soner Ergen'in taburcu edilişi sırasında transferler ile ilgili soruya "Salı günü Camiaya Sesleniş programında açıklayacağım" cevabını verdi.

TAKVİM Spor galerileri
Giriş Tarihi: 13.01.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 09:53
Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

'nin 17 Aralık'ta Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası dün taburcu edilirken Başkan da kendisini yalnız bırakmadı.

Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Başkan bir de gündemi değiştirecek açıklama yaptı.

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Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

HERKES SALI GÜNÜNÜ BEKLİYOR

"Fenerbahçeliler müjdeli haberleri bekliyor" şeklindeki soruya Başkan , "Salı gününü bekleyin. Camiya Sesleniş programında her şeyi açıklayacağım" yanıtını verince gözler listedeki oyunculara çevrildi.

Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

LİSTEDE 6 FUTBOLCU BULUNUYOR

'nin listesinde 6 futbolcu bulunuyor. İşte o isimler...

Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Odion Ighalo

Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Obi Mikel

Ali Koç açıklıyor! Fenerbahçe'nin transfer bombaları

Alberth Elis

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